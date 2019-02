‘City heeft mindere fase al gehad, Liverpool zit er nu in’

Meijer en WiekensLiverpool verspeelde gisteravond tegen West Ham United (1-1) opnieuw dure punten in de Engelse titelstrijd. Gaat Manchester City dan toch weer met het kampioenschap aan de haal? Gerard Wiekens (ex-Manchester City) en Erik Meijer (ex-Liverpool) laten de komende weken op deze site hun licht schijnen op de spannende titelstrijd in de Premier League.

Door Wietse Dijkstra



Volg je de titelstrijd in Engeland op de voet?

Wiekens: ,,Ja natuurlijk. Ik heb gisteren juichend voor de televisie gezeten. Manchester City blijft toch mijn cluppie. Ik kom er geregeld, probeer er een paar keer per jaar naartoe te gaan. De meeste mensen uit mijn tijd zijn er al weg, maar ik word daar nog steeds met open armen ontvangen.’’

Meijer: ,,Gerard had het lichtblauw aan toen ik het rood droeg. Liverpool is mijn club. Ik ben niet alleen een ex-speler, maar ook nog steeds fan. Ik probeer zeker één keer per jaar te gaan, dan is alles super geregeld, alhoewel ik er maar een klein nummertje ben. Dat vind ik niet erg, ik heb bij Liverpool een mooie tijd gehad.’’

Gaat Manchester City profiteren van de vormdip van Liverpool? Morgenavond wacht alweer de uitwedstrijd bij Everton.

Meijer: ,,De 1-1 tegen West Ham United was wel een domper. Liverpool heeft het nu twee keer achter elkaar laten liggen, vorige week ook al thuis tegen Leicester City. Ik denk dat de periode rond de kerst veel energie gekost heeft voor Liverpool. Ze hadden een flinke buffer en ze staan nog steeds op poleposition, maar het zal tot het einde van het seizoen spannend blijven.’’

Wiekens: ,,Ik hoop het! Het seizoen is nog lang en er komen nog veel moeilijke wedstrijden, met de Champions League, FA Cup en finale van de League Cup erbij. Iedereen krijgt te maken met een mindere fase. Manchester City heeft hem al gehad, Liverpool zit er nu in. Ze hadden tien punten los kunnen staan, maar het verschil is nu nog maar drie.’’

Wat gaat de doorslag geven in de titelrace?

Wiekens: ,,Het voetbal. Liverpool heeft voorin fantastische spelers. Maar als je hun middenveld vergelijkt met dat van City, dan heeft City duidelijk de betere spelers. Met De Bruyne, Fernandinho, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva en David Silva heb je veel kwaliteit. Ze zijn in de breedte sterker.’’

Meijer: ,,De vraag is wie zijn spelers het beste fit houdt. Liverpool heeft als voordeel dat ze al zijn uitgeschakeld in de FA Cup. Maar voor beide clubs ligt er een brok aan werk voor de trainers en fysio. Die zullen goed met elkaar moeten samenwerken.’’

Gerard Wiekens (45) speelde tussen 1997 en 2004 liefst 182 wedstrijden voor Manchester City. Drie seizoenen in de Premier League, maar ook op het tweede en derde niveau van Engeland. Daarvoor en daarna speelde de verdediger uit Oude-Pekela jarenlang voor BV Veendam.

Volledig scherm Gerard Wiekens in duel met Ruud van Nistelrooy in de derby van Manchester in 2004. City won die middag met 4-1 van United. © Karel Zwaneveld

Erik Meijer (49) speelde tussen de zomer van 1999 en december 2000 in totaal 27 wedstrijden voor Liverpool, waarin hij twee keer scoorde. Hij groeide in korte tijd uit tot een cultheld op Anfield, maar vertrok na anderhalf jaar weer naar HSV.