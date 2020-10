City heeft eerste aankoop binnen met Partizan-talent Stevanovic

Küng pakt de 'dubbel' in Zwitser­land na indrukwek­ken­de solo

17:05 De Zwitserse wielrenner Stefan Küng heeft voor het eerst in zijn carrière de nationale titel op de weg veroverd. De renner van Groupama-FDJ deed dat met een indrukwekkende solo. Küng werd in juli al voor het vierde jaar op rij Zwitsers kampioen tijdrijden en pakte in Märwil de 'dubbel'.