City gebruikt regenwater op stadion voor kampioensbier

Bilbao pakt mooiste zege uit zijn carrière, Conti houdt roze

17:14 Pello Bilbao heeft in de Ronde van Italië de zevende etappe op zijn naam geschreven. De Spaanse coureur van Astana sloeg in de laatste 2 kilometer toe. Hij reed weg uit een kopgroepje van zes coureurs en wist daarna zijn achtste profzege veilig te stellen. De Fransman Tony Gallopin kwam op 5 seconden als tweede over de finish, gevolgd door de Italiaan Davide Formolo.