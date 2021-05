City en Aké kunnen champagne koud zetten, Veltman doet goede zaken met Brighton

SamenvattingManchester City is opnieuw een stapje dichterbij de Engelse landstitel gekomen. De koploper was op bezoek bij Crystal Palace met 0-2 te sterk, waardoor het kampioenschap dit weekend nog een feit kan zijn. Daarvoor is de ploeg van basisklant Nathan Aké afhankelijk van het resultaat van concurrent Manchester United.

City kwam dankzij de zege op dertien punten. Nummer twee United volgt op dertien punten achterstand en heeft een wonder nodig om het enorme gat te dichten. Bij een nederlaag tegen nummer zes Liverpool is de titelstrijd beslist. Mocht United minstens een punt pakken tegen The Reds, kan City in eigen huis tegen Chelsea de titel veiligstellen.

Met een heerlijke uithaal opende Sergio Kun Agüero na 57 minuten de score. Twee minuten later gooide Ferran Torres het duel al in het slot: hij plaatste de bal vanaf randje zestien in de verre hoek. City was uiterst effectief met de kansen: opmerkelijk genoeg waren de doelpunten de enige twee schoten tussen de palen van de koploper.

Sergio Agüero heeft zojuist gescoord.

Bij City vormde Nathan Aké het hart van de defensie met Aymeric Laporte. Voor de afgelopen zomer gekochte Nederlander was het pas zijn achtste Premier League-optreden van het seizoen. De linkspoot stond lange tijd aan de kant met een hamstringblessure, waardoor hij liefst zestien competitieduels moest laten schieten. Trainer Pep Guardiola besloot op bezoek in Londen veel van zijn sterren op de bank te laten. Onder meer Kevin De Bruyne, Phil Foden en Riyad Mahrez kwamen niet in actie. Bij tegenstander Palace stond Jaïro Riedewald in de basis. Patrick van Aanholt bleef negentig minuten op de bank.

Voor Manchester City moet het vizier direct op komende dinsdag, als de return in de halve finale van de Champions League gepland staat. Manchester City verdedigt in eigen huis een 1-2 voorsprong tegen Paris Saint-Germain.

Brighton

Joël Veltman en Brighton & Hove Albion hebben goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. Brighton won met 2-0 van Leeds United door goals van Pascal Gross (penalty) en Danny Welbeck. Veltman stond negentig minuten binnen de lijnen terwijl de door PSV begeerde Davy Pröpper de hele wedstrijd op de bank zat. Alireza Jahanbakhsh mocht nog tien minuten meedoen. De 2-0 eindstand stond toen al op het scorebord. Door de zege van Brighton staat die ploeg nu veertiende met 37 punten uit 34 wedstrijden. De voorsprong op de achttiende plek (die degradatie betekent) is tien punten.

Joël Veltman en zijn ploeggenoten feliciteren elkaar.