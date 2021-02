City breekt record met vijftiende zege op rij en bereikt kwartfinales FA Cup

City domineerde in Swansea en in totaal 75 procent balbezit. De thuisploeg kwam er amper aan te pas in de achtste finales van het FA Cuptoernooi en moest het met spaarzame uitbraken doen. Na een half uur opende Kyle Walker de score: 0-1.



Na rust schoten de bezoekers uit de startblokken. Raheem Sterling verdubbelde in de 47ste minuut de voorsprong, waarna Gabriel Jesus het duel besliste. Swansea maakte een kwartier voor de tijd de eretreffer, maar de vijftiende opeenvolgende zege van City, een record in Engeland, kwam nooit in gevaar. De ploeg van Pep Guardiola is nu 21 wedstrijden op rij ongeslagen.



De winnaar van Leicester City - Brighton & Hove Albion, een duel dat vanavond wordt gespeeld om 20.30 uur, neemt het tegen City op in de kwartfinale. Manchester United en Bournemouth zijn ook al zeker van een plek in de kwartfinales.