Cillessen staat voor terugkeer naar Nederland, PSV’er Baumgartl blijft in Duitsland

LIVE | Kluivert scoort voor Lille, Messi op dreef bij PSG, AS Roma maakt gelijk tegen tien man

In Engeland vandaag geen Premier League, maar de finale van de FA Cup. Competitievoetbal is er nog wel in de andere grote voetballanden in Europa, met vandaag onder meer AS Roma en Paris Saint-Germain in actie.

22:34