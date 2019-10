Cillessen pakt met Valencia knap punt bij Atlético

In een weinig spectaculaire eerste helft, waarin Atlético de beste kansen kreeg, brak de ploeg van Diego Simeone tien minuten voor rust dan toch de ban. Na tussenkomst van de VAR vanwege een handsbal van Denis Tsjerysjev kreeg de thuisploeg een penalty. Diego Costa stuurde Cillessen, die daarvoor nog geen redding had hoeven verrichten, naar de verkeerde hoek: 1-0.



Het tegendoelpunt bleek te werken als benzine voor Valencia in de tweede helft, dat het -zonder succes- bleef proberen bij Atlético-doelman Jan Oblak. Tien minuten voor tijd was het dan toch raak. Aanvoerder Daniel Parejo schoot fraai vanaf een meter of twintig uit een vrije trap de verdiende gelijkmaker binnen. Valencia-speler Kang-In Lee kreeg in de extra tijd nog rood, maar gescoord werd er niet meer.



Aletico wint door het gelijkspel voor de derde keer op rij niet in de competitie in eigen huis. Zo loopt Barcelona, dat eerder op de dag al won bij Eibar (0-3), uit op de Madrilenen. Dat kan ook stadgenoot Real Madrid vanavond (21.00 uur) doen. De Koninklijke komen in actie op bezoek bij degradatiekandidaat Real Mallorca.