Cillessen mist ook Real-thuis door spierblessure

Dat laat zijn club weten in een persbericht op de website. Valencia doet ook geen uitspraken over de precieze kwetsuur van Cillessen: ‘een spierblessure aan de achterkant van zijn rechterbeen’. Vermoedelijk gaat het om een hamstringblessure.

De vraag is überhaupt of Cillessen nog onder de lat terugkeer. Coach Alberto Celades is zeer te spreken over zijn stand-in: Jaume Domenech, die tegen Ajax de nul hield (0-1). De hoofdtrainer gaf eerder deze week aan dat niemand zeker is van zijn basisplaats, ook Cillessen niet.