Cillessen met zege naar Oranje

Tiebosch uit Et­ten-Leur keert bij Goes terug op de Zeeuwse velden

16:55 Gianni Tiebosch speelt komend seizoen voor Goes. De middenvelder uit Etten-Leur, die in het seizoen 2018-2019 bij Hoek voetbalde, had zijn contract bij Stedoco eerder al met een jaar verlengd. Die overeenkomst is nu verbroken, waardoor Tiebosch de overstap naar Goes kan maken. Hij tekent voor twee jaar en is voor de ploeg van trainer Kevin Hollander de achtste nieuwe speler.