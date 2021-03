Cillessen met Valencia in slotfase langs Villarreal

Vijfde trainer dit seizoen Roemloos einde dreigt voor crisisclub Schalke 04 én Huntelaar

5 maart Nog voordat het sprookje van Klaas-Jan Huntelaar goed en wel is begonnen bij Schalke 04, dreigt al een tragisch einde. In de thuiswedstrijd tegen directe rivaal FSV Mainz 05 (acht punten meer) vecht de roemruchte club vanavond (20.30 uur) voor een laatste strohalm, na wéér een absurde crisisweek. Nog altijd zonder Huntelaar, die pas tien minuten speelde sinds zijn terugkeer in Gelsenkirchen.