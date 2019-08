Cillessen geniet in Valencia: ‘Ik voel me meteen thuis’

Door Dominique Pichel



Op de Avenida de Suècia is het dik anderhalf uur voor aanvang van het vriendschappelijke duel tussen Valencia en Internazionale een grote gekte. Voor de poorten van Estadio Mestalla hebben zich zaterdagavond duizenden fans van Valencia CF verzameld. De meeste getooid in witte shirts, opvallend veel in een tricot met het gouden jubileumlogo (de club bestaat precies één eeuw), en zwaaiend met een sjaal.



Als in de verte de spelersbus opdoemt, is het hek van de dam. De supporters klappen en zingen uit volle borst in de hitte van 35 graden. De voetballers van Valencia worden bij hun stadion onthaald als helden, en dat voor een oefenwedstrijd tegen Inter.