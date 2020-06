Cillessen en co kansloos bij droomrentree Asensio

Cillessen speelde een uur lang sterk en hield zijn ploeg op de been. Hij had in de 61ste minuut geen antwoord op het schot van Karim Benzema, die na een goede combinatie prima afrondde. Een kwartier voor tijd besliste Marco Asensio de wedstrijd door na knap voorbereidend werk van Mendy goed af te ronden. Cillessen was kansloos bij de derde goal. Benzema knalde na een assist van Asensio de bal hard in de bovenhoek. Cillessen kon er alleen maar naar kijken.



Bij Valencia, dat door de nederlaag achtste blijft, moest in de slotfase nog de Koreaan Lee Kang-In met rood van het veld.



Real blijft door de zege op twee punten staan van koploper FC Barcelona, dat dinsdag al met 2-0 had gewonnen van Leganés. Valencia staat achtste en lijkt bijna kansloos voor CL-plaatsing en kan zich richten op een Europa League-ticket.