Christian Horner voelt niets voor vertrek naar Ferrari: ‘Ik voel een zeer sterke band met Red Bull’

Vierde klasse D Right Oh tankt zelfver­trou­wen: ‘Door beleving en inzet gewonnen’

Door met 3-1 te winnen van GSBW heeft Right Oh goede zaken gedaan. Volgende week wacht de afsluitende wedstrijd voor de winterstop tegen Dussense Boys, Ook Dussense Boys, dat 3-4 won van Were Di, kijkt met vertrouwen tegemoet naar het duel van komende week. Raamsdonk hield Berkdijk knap op 1-1.

4 december