Christian Eriksen, een voetballer om een zwak voor te hebben: ‘Hij heeft de gunfactor’

De Graafschap beëindigt ongeslagen reeks FC Eindhoven

De Graafschap heeft FC Eindhoven de eerste nederlaag in veertien duels bezorgd. De club uit Doetinchem won met 2-1 in Eindhoven en klom naar de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. FC Eindhoven blijft vierde.

25 maart