Chris Dobey sloopt Michael van Gerwen in halve finale Premier League

Goed nieuws voor Rafael Nadal: Spanjaard maakt na blessure­leed rentree in Monte Carlo

Rafael Nadal heeft zich aangemeld voor het graveltoernooi in Monte Carlo. De 36-jarige Spanjaard zal in Monaco voor het eerst weer zijn opwachting op ATP Tour maken sinds de Australian Open. Hij trok zich eind vorige maand terug uit het toernooi in Indian Wells omdat hij nog niet fit genoeg was. Ook doet hij niet mee in Miami.