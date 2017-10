Chirurg maant jarige Ibrahimovic tot kalmte

De Zweed werkt in gestaag tempo aan zijn herstel en terugkeer op het veld. Fu adviseert zijn patiënt echter de tijd te nemen.



,,Zlatan is heel sterk, maar voetbal is een zware sport. Natuurlijk wil ik hem net als iedereen zo snel mogelijk terugzien op het veld'', zei de chirurg in een Chinese krant. ,,Maar alleen als hij volledig fit is. Er zijn genoeg voorbeelden van spelers die te vroeg terugkeerden, met vervelende gevolgen.''



Het contract van Ibrahimovic bij Manchester United liep afgelopen zomer af en werd in eerste instantie niet verlengd. Toen bleek dat het herstel de goede kant op ging, bood de Engelse club hem in augustus alsnog een nieuw contract aan. Manager José Mourinho hoopt Zlatan in de tweede seizoenshelft te kunnen gebruiken, al heeft hij de oud-Ajacied ook al ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League, die tot in december loopt.