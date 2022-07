CHIO in Aken maakt bondscoaches niet veel wijzer

De kortste route naar Parijs loopt voor de Nederlandse spring- en dressuurequipe via Herning. In de Deense plaats worden over een maand tijdens de wereldkampioenschappen de eerste olympische teamtickets verdeeld voor de Spelen van Parijs. De bondscoaches Jos Lansink (springen) en Alex van Silfhout (dressuur) nemen nog tot 20 juli de tijd om de puzzelstukken te leggen voor de teamselectie. Het CHIO in Aken was afgelopen week de laatste serieuze WK-test. Maar omdat Nederland in de Nations Cup niet de sterkste combinaties het Deutsche Bank Stadion in stuurde, konden uit de resultaten amper conclusies getrokken worden.

Tijdfout Smolders

Harrie Smolders haalde op de slotdag als enige Oranje-klant de tweede ronde van de sterk bezette Rolex Grand Prix. De ruiter uit Lage Mierde schaarde zich met Bingo Du Parc onder de beste 18 deelnemers, ondanks een tijdfout. Daarmee was hij wel zo goed als kansloos voor de hoofdprijs van 375.000 euro, met in totaal dertien foutloze combinaties na ronde 1. De foutenlast zou voor Smolders nog aantikken tot 10, waardoor hij als veertiende eindigde. De jonge Duitser Gerrit Nieberg kreeg het publiek op de banken door als snelste foutloos rond te gaan in de vijfkoppige barrage.

Quote Ik ben wel super blij hoe de jonge paarden van Marieke en Dinja hier in de mooie accommoda­tie hun kunnen tonen Alex van Silfhout

Eerder in de week trok Smolders ook al de kar voor Oranje in de Nations Cup, die voor het team van Lansink eindigde met een teleurstellende zevende plaats in de landenwedstrijd. Een ontnuchterend resultaat na het eclatante succes een week eerder in Rotterdam. Die thuiswedstrijd was net even iets belangrijker dan Aken. Smolders had zijn beste paard, Monaco, op stal gelaten. Sanne Thijssen spaarde haar toppaard Con Quidam RB voor de afsluitende Grand Prix. Maikel van der Vleuten en Willem Greve, die beiden in Rotterdam twee keer foutloos rondgingen in de landenstrijd, werden afgelost door Jur Vrieling en Johnny Pals. Vrieling beleefde gisteren een pijnlijke aftocht te voet toen Long John Silver 3 uitgleed. Ruiter en paard leken weinig schade te hebben opgelopen door de val.

Dressuurteam vierde

De dressuurploeg leverde zaterdag tijdens de Grand Prix Special in de Nations Cup een plaats in en zakte van de derde naar de vierde plaats. Bondscoach Van Silfhout zag toch voldoende toekomstperspectief. ,,Bij Dinja (van Liere, red.) en Thamar (Zweistra,red.) liepen er een paar foutjes in de proef. Ja, dan zak je met het team in dit topveld naar de vierde plaats. Ik ben wel super blij hoe de jonge paarden van Marieke en Dinja hier in de mooie accommodatie hun kunnen tonen.”

Marieke van der Putten onderstreepte haar WK-kandidatuur met Tørveslettens Titanium RS2, een nakomeling van Edward Gals vroegere toppaard Totilas. ,,Een toprit”, oordeelde Van Silfhout over de beste Nederlandse prestatie in de GP Special (9de). De score van 74 % betekende een persoonlijke record voor de nog jonge combinatie uit Apeldoorn. Van Liere (ietwat teleurstellend 17de) weet dat ze het in Herning niet moet hebben van de onervaren Hartsuijker. Toppaard Hermès is de WK-troef van de Udense.

Van Silfhout liet Karen Nijvelt in Aken debuteren op vijfsterrenniveau met Elysias. De 13-jarige ruin had zichtbaar last van de spanning. De Hoevense amazone noteerde in de landenwedstrijd beide keren het schrapresultaat.