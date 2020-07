Chinese zender van Inter-eigenaar voedt Messi-geruchten met mysterieus reclamespotje

Bertens op deelnemers­lijst WTA Cincinnati, veel toppers ontbreken

12:47 Kiki Bertens staat op de deelnemerslijst van het WTA-toernooi van Cincinnati. De helft van de mondiale top tien schreef zich niet in voor het voorbereidingstoernooi op de US Open. Het toernooi van Cincinnati wordt eenmalig op het complex van de US Open in New York gespeeld.