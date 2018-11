Chinese schaatsteams doen mee aan Marathon Cup

NAC-trai­ner Van der Gaag ziet perspec­tief in het spelen met drie centrale verdedi­gers

14 november ‘Je wordt altijd iets wijzer', zegt Mitchell van der Gaag terugkijkend op de in zijn ogen ‘prima’ oefenwedstrijd tegen SV Zulte Waregem. Vooral de ‘iets andere manier van spelen’ beviel de NAC-trainer wel. Hij stuurde in Waregem drie centrale verdedigers (Koch, Klomp en Leigh) het veld in. Op de vleugels waren Sporkslede (rechts) en debutant Mashart de naar voren geschoven backs.