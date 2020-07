Chinese competitie start na 2000 negatieve tests

Pak slaag voor Van Gerwen bij World Matchplay: ‘Veel te slap’

21 juli Michael van Gerwen is er niet in geslaagd zich te plaatsten voor de derde ronde bij de World Matchplay. De Brabander kreeg een pak slaag van Australiër Simon Whitlock (11-4). In de tweede ronde heeft Nederland nu nog twee ijzers in het vuur: Vincent van der Voort en Danny Noppert.