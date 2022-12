Chinees garnalenbrood kost Raymond van Barneveld bijna zijn WK: ‘Het was een nachtmerrie’

Bredase spits betaalt warm welkom terug met doelpunten bij ADO Den Haag: ‘Ik wil er dit seizoen 15 maken’

Lobke Loonen (20) uit Breda staat dit seizoen in de spits bij ADO Den Haag. Na een vliegende start draait het goed. ,,Het is aan mij hoe ik me ontwikkel, dan is alles mogelijk.”

20 december