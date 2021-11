China zwijgt over tennisster Peng Shuai die politicus beschuldigde van verkrachting

Hoewel nu meerdere bekende oud-collega’s hun bezorgdheid hebben geuit over haar lot blijft China zwijgen over de in ongenade gevallen tenniskampioene Peng Shuai.

Van de speelster zelf is niets meer vernomen sinds zij, twee weken geleden, een machtige politicus op het Chinese internet aan de schandpaal nagelde wegens verkrachting. ‘Waar is Peng Shuai?’ vragen nu steeds meer grote namen uit de tenniswereld; van oud-kampioene Chris Evert tot Novak Djokovic, de huidige nummer 1 bij de mannen. De Chinese autoriteiten blijven echter doof voor de vraag die inmiddels met de hashtag #WhereIsPengShuai het internet rondgaat. Tal van beroemdheden, feministen en fans koppelen hun zorg inmiddels ook aan een oproep de komende Olympische Winterspelen in China te boycotten als er niet snel nieuws komt over de verdwenen speelster.

Gevraagd om een reactie, zei de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian tegen een journalist: ,,Ik heb niets gehoord over de kwestie die u aan de orde stelt.” Hij voegde eraan toe dat dit geen diplomatieke kwestie is. Verder wilde Zhao Lijia niets loslaten over het lot van de voormalige nummer één in het dubbelspel. De nationale tennisbond van China wil evenmin reageren op veelvuldige verzoeken om opheldering over Pengs verblijfplaats.

Onzichtbaar

De spraakmakende beschuldigingen - eerder deze maand meldde Peng Shuai op Weibo (China’s Facebook) dat voormalig vicepremier Zhang Gaoli haar seksueel had misbruikt - blijven onzichtbaar voor Chinese internetgebruikers. Pengs #MeToo-aanklacht werd al na dertig minuten gewist, zoals ook alle verwijzingen naar de speelster van het Chinese internet werden geschrapt.

Pengs Weibo-account is niet opgeheven, maar reacties verschijnen daar al enige tijd niet meer. In die zin doet de gang van zaken denken aan coronaklokkenluider dokter Ai Fen. Zij was vorig jaar twee weken spoorloos nadat ze - ook op Weibo - kritiek had op de aanpak van de corona-uitbraak en had onthuld dat de Chinese overheid veel eerder had kunnen weten van de risico’s van het nieuwe longvirus. Daarna werd het stil rond Ai Fen. Diverse organisaties hadden de Chinese autoriteiten destijds opgeroepen de arts een teken van leven te laten geven. Dat gebeurde uiteindelijk in een gesprek met de vanuit Washington opererende radiozender Radio Free Asia (RFA).

Tegenoffensief

De hoop is dat de internationale druk ook tot een weerzien met Peng Shuai zal leiden. Inmiddels lijkt er ook een tegenoffensief ingezet van buiten China. Op verschillende platforms wordt de tennisster ervan beschuldigd de reputatie van een gerespecteerd politicus door het slijk te halen. Ze kenden elkaar al lang, die twee, en nu ze in de gaten heeft dat ze niet zijn vrouw zal worden komt ze met laster, zo is de teneur. Een vraag die anderen stellen is: waarom zou Peng Shuai haar carrière en misschien zelfs haar leven riskeren om de stilte over deze pijnlijke kwestie aan de orde te stellen?

Het is in China riskant openlijk kritiek te hebben op partijbonzen. Zeker in dit geval. Zhang Gaoli is niet alleen voormalig vicepremier maar bovenal lid van het almachtige Permanente Comité van het Politbureau. De Chinese Communistische Partij treedt van oudsher krachtig op tegen elke vorm van kritiek, de vuile was moet binnen blijven. Daarbij aarzelt men niet om het Chinese recht opzij te schuiven, aldus mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Dat recht geeft overigens weinig bescherming. Het Chinese juridische systeem biedt de mogelijkheid om mensen lang gevangen te houden zonder toelichting en ook zonder bijvoorbeeld naasten te informeren. Pas veel later horen ze dan of ze worden aangeklaagd of niet.

