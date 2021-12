China-kenners over lot Peng Shuai: ‘Ze is vast teruggestuurd naar opleidingsinternaat’

Dick Jaspers grijpt naast de hoofdprijs in Egypte

Dick Jaspers heeft een schitterend gespeelde World Cup in Sharm-el-Sheikh niet kunnen bekronen met de hoofdprijs. De 56-jarige Willebrorder verloor zaterdag in de finale in de Egyptische badplaats met 50-37 van de Turk Semih Sayginer.

4 december