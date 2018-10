Chili wint oefenduel van Mexico, met Lozano en Gutiérrez

Invaller Nicolás Castillo, aanvaller van Ajax' volgende tegenstander in de Champions League Benfica, maakte in Queretaro in de voorlaatste minuut de winnende treffer: 0-1.



Eerder in het duel was een doelpunt van de Chilenen nog geannuleerd wegens buitenspel, terwijl aan de andere kant Jurgen Damm bij de beste kans voor de Mexicanen naast schoot na een uitstekende pass van PSV'er Gutiérrez. Chili trad nu wel aan met Manchester United-aanvaller Alexis Sánchez. Hij ontbrak tegen Peru. Lozano en Gutierrez speelden beiden niet de hele wedstrijd.



De vorige keer dat beide teams elkaar troffen was een veelbesproken duel tijdens de Copa America van 2016 toen Chili met 7-0 won.