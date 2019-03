Chileense tennisser levenslang geschorst vanwege matchfixing en corruptie

Ajax loot Juventus in kwartfina­le Champions League, Liverpool treft Porto

14:29 Ajax stuit in de kwartfinale van de Champions League op Juventus. Het eerste duel is in de Johan Cruijff Arena op woensdag 10 april. Dat blijkt uit de loting vandaag in Nyon. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum ontmoeten met Liverpool FC Porto.