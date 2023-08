Chileen Arturo Vidal zorgt voor afschuw met ‘walgelijke’ opmerking over doelman die zelfmoord pleegde

WK atletiek Sifan Hassan maakt val goed met brons op 1500 meter, Femke Bol overtui­gend naar hordenfina­le

Sifan Hassan heeft op de WK atletiek in Boedapest het brons gepakt in de finale op de 1500 meter. Ze wist de Keniaanse topfavoriete Faith Kipyegon niet te kloppen. Hassan loopt woensdagavond weer, dan in de series op de 5000 meter. Femke Bol plaatste zich overtuigend voor de finale op de 400 meter horden van donderdagavond. Check hier het programma van dag tot dag in Boedapest