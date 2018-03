Chiellini haakt geblesseerd af bij Italië

De 33-jarige verdediger meldde zich maandag wel even bij de nationale ploeg, maar de medische staf van de 'Azzurri' kwam al snel tot de conclusie dat Chiellini niet kan spelen. Hij keerde daarom terug naar Turijn. Interim-bondscoach Luigi Di Biagio haalde Angelo Ogbonna van West Ham United als vervanger bij zijn groep.

De Italianen, die komende zomer ontbreken op het WK in Rusland, oefenen vrijdag in Manchester tegen Argentinië. Vier dagen later treffen ze Engeland op Wembley.