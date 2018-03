Chicago wil geen speelstad WK 2026 meer zijn

Braber over nieuwe rol bij RKC: 'Zelf voetballen wordt een bijzaak'

18:56 Robert Braber (35) twijfelde wel even toen RKC zich begin december voor het eerst meldde met de vraag of de Bredanaar teammanager wilde worden. Voetbal is en blijft zijn passie en het gaat hem voor zijn gevoel nog goed af bij Helmond Sport. Maar: ,,Deze kans kan ik niet laten schieten."