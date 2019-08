Chery naar Israël, transfer Lozano kwestie van tijd

De transferperiode in is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Chery tekent voor twee jaar bij Haifa

Tjaronn Chery heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee jaar bij Maccabi Haifa. De 31-jarige middenvelder gaat bij de Israëlische club met het rugnummer 10 spelen. ,,Ik ben hier pas een paar dagen, maar het voelt voor mij en mijn gezin al als ons nieuwe thuis”, zei Chery, die afgelopen seizoen in de Turkse competitie voetbalde bij Kayserispor.

De aanvallende middenvelder, opgegroeid in Enschede, maakte in de eredivisie naam bij ADO Den Haag en FC Groningen. Chery veroverde in 2015 met Groningen de KNVB-beker en werd kort daarna zelfs opgeroepen voor het Nederlands elftal, al kwam het niet tot een debuut in de nationale ploeg. De spelmaker verhuisde vervolgens naar de Engelse club Queens Park Rangers. Begin 2017 koos hij voor een lucratief avontuur in China bij Guizhou Hengfeng Zhicheng.

Chery wordt bij Maccabi Haifa ploeggenoot van onder anderen Yanic Wildschut.

Pogba vertrekt alsnog bij Manchester United

Blijft Paul Pogba bij Manchester United of vertrekt hij alsnog? Die vraag rijst al de gehele transferzomer. Toch wil de Franse spelmaker, goed voor twee assists tegen Chelsea (4-0 winst), nog geen uitsluitsel geven. Een vertrek behoort daarom nog tot de mogelijkheden, laat hij weten aan RMC Sport. ,,De tijd zal het leren, we zijn nog altijd een vraagteken.” Pogba wordt al enige tijd gelinkt aan Real Madrid.

Paul Pogba tijdens de kraker met Chelsea.

Transfer Lozano kwestie van tijd

De vraag is: wanneer vertrekt Hirving Lozano naar Napoli? De Mexicaan is dicht bij een transfer naar Napels. President Aurelio De Laurentiis van de Italiaanse club en zaakwaarnemer Mino Raiola zullen elkaar op maandag weer zien om de laatste details door te spreken, meldt La Gazetta dello Sport. PSV vraagt 42 miljoen euro voor de aanvaller. Dat bedrag wil Napoli best betalen, maar dan wel over drie jaar. De blessure van Lozano kan alsnog roet in het eten gooien. In de wedstrijd met ADO Den Haag raakte hij geblesseerd aan zijn voet, toen hij wilde schieten. Na de wedstrijd stelde coach Mark van Bommel iedereen gerust: het was een klap op de wreef die een blauwe plek veroorzaakte.

Hirving Lozano liep tegen ADO Den Haag een voetblessure op.

AFC heeft oogje op Robert Schilder

Robert Schilder vervolgt zijn loopbaan mogelijk bij AFC, de kampioen van de Tweede Divisie. De verdediger/middenvelder (33) was sinds deze zomer zonder club nadat zijn contract bij SC Cambuur niet werd verlengd. De voorbije weken hield hij zijn conditie op peil bij FC Volendam, maar een contract bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie lijkt uitgesloten, waarop AFC een hengeltje uitgooide. Schilder is ook oud-speler van FC Twente, NAC Breda, Heracles en Ajax.

Robbert Schilder (links).

Sainbury en Luckassen mogen vertrekken bij PSV

Met de terugkeer van Daniel Schwaab bij PSV ligt de toekomst van Derrick Luckassen en Trent Sainsbury elders. Beide verdedigers mogen van trainer Mark van Bommel vertrekken. Dit gaf hij voorafgaand aan het duel met ADO Den Haag aan.

PSV nam Luckassen in de zomer van 2017 over van AZ. De Amsterdammer ondertekende een vijfjarige contract. In zijn eerste seizoen kwam Luckassen in de eredivisie nog tot negentien wedstrijden, waarvan negen als basisspeler. Vorig seizoen verhuurde PSV Luckassen aan Hertha BSC. Sainsbury kwam een jaar geleden over van de Chinese club Jiangsu Suning. De Australiër heeft nu nog een contract voor twee seizoenen bij PSV.

Van Bommel zei dat PSV ook een poging heeft ondernomen om Franck Ribéry vast te leggen. Dat bleek financieel onhaalbaar.