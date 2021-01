Chelsea wellicht met Ziyech tegen gehavend Manchester City

WK Darts Van Gerwen, Aubergeni­us en zenuwslo­pen­de partijen: WK darts ook zonder publiek boeiend

31 december Het WK darts gaat 2021 in met de laatste acht spelers. Dat Michael van Gerwen tot dat selecte gezelschap behoort, is niet verrassend. Al hing zijn toernooileven tegen Joe Cullen aan een zijden draadje. Minder verwacht is de aanwezigheid van Dirk ‘Aubergenius’ van Duijvenbode in de kwartfinales. Hij kroop zelfs twee keer door het oog van de naald. Wat viel er op tijdens de eerste vier rondes van het WK zonder publiek, dat desondanks vaak bijzonder boeiend is?