Chelsea riskeert transferverbod vanwege ex-Ajacied Traoré

De zaak kwam aan het rollen toen de FIFA er achter kwam dat ex-Ajacied Bertrand Traoré nog voor 1 januari 2014 onofficiële wedstrijden voor Chelsea speelde. Op die dag opende de transfermarkt en mocht Traoré als 18-jarige een contract tekenen. Hij zou al op 23 oktober 2011 met Chelsea zijn uitgekomen in een oefenduel met Arsenal. De aanvaller was toen 16 jaar. Volgens Chelsea had Traoré op 16-jarige leeftijd alleen een afspraak om op z’n 18de bij de Londense club te tekenen en speelde hij slechts in oefenduels.



Chelsea heeft al aangekondigd bij een eventuele straf in beroep te gaan bij het CAS. In 2010 had de club daarin ook succes bij de transfer van Gaël Kakuta van Lens.



Chelsea verkocht Traoré na verhuurperiodes bij Vitesse en Ajax afgelopen zomer voor 10 miljoen euro aan Olympique Lyon.



Barcelona, Atlético en Real Madrid mochten eerder tijdens twee transferperiodes geen zaken doen. Al werd de straf van Real na beroep bij het sporttribunaal CAS teruggebracht tot één termijn.