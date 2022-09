Chelsea pakt door en presenteert Graham Potter als nieuwe trainer: 'Ik ben ongelooflijk trots’

25 miljoen euroGraham Potter is de nieuwe trainer van Chelsea. De club uit Londen presenteert een dag na het ontslag van Thomas Tuchel al de nieuwe hoofdcoach, die hiervoor de leiding had over Brighton & Hove Albion. De Engelsman tekent voor vijf seizoenen op Stamford Bridge. Chelsea betaalt Brighton liefst 25 miljoen euro om Potter en vier van zijn assistenten per direct over te nemen.