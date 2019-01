Chelsea naar finale League Cup na penaltyreeks tegen Spurs

NAC-trai­ner Van der Gaag over de versterkin­gen: ‘Nieuwe spelers zijn geen verlossers’

24 januari ,,We hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt. De druk staat er weer op.” Mitchell van der Gaag is de eerste om te onderkennen dat het verlies in Tilburg de boel bij NAC op scherp heeft gezet voor het duel met ADO Haag vrijdag (20.00 uur) in Breda.