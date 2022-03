Chelsea moet op de kleintjes letten in Lille: ‘Zolang we maar shirts hebben’

Chelsea houdt de zaak momenteel draaiende onder een speciale licentie, die moet voorkomen dat Abramovitsj nog op de een of andere manier geld genereert. Daarom is onder meer de kaartverkoop aan banden gelegd en mag de club per wedstrijd niet meer dan 23.500 euro aan reiskosten uitgeven. Chelsea speelt woensdag in de Champions League uit tegen Lille om een plek in de kwartfinales en verdedigt in Frankrijk een voorsprong van 2-0.

“Er zijn restricties en daarmee moeten we omgaan”, zei Tuchel dinsdag tijdens een persconferentie. “We hebben aanpassingen moeten maken, wat betreft het aantal stafleden dat meegaat, hoeveel hotelkamers we reserveren en hoe we ergens moeten komen voor een wedstrijd. Dat is voor zover ik weet gelukt. We kunnen op professioneel niveau reizen, omdat het nu even niet gaat om luxe en bling-bling.”

Tuchel benadrukte dat er geen enkele reden is excuses aan te voeren voor de trip naar en de wedstrijd in Lille. “Zolang we maar shirts hebben, kwiek zijn, arriveren met onze spelers en als team optreden, dan zullen we de strijd voor succes aangaan en hard ook, want dat zijn we aan de mensen die ons steunen verplicht.”

De Duitse coach zei desnoods bereid te zijn zelf een busje te huren om spelers te vervoeren. Zijn landgenoot Kai Havertz kon zich daarin vinden. “Al moet ik de reis uit eigen zak betalen. Doe ik, geen probleem. Er zijn momenteel belangrijkere dingen op de wereld dan de vraag of we per vliegtuig of bus naar een uitwedstrijd gaan. Iedereen snapt dat het niet gemakkelijk is. Het beste wat wij kunnen doen, is goed voetballen”, aldus de 22-jarige aanvaller.