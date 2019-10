Chelsea mist sterkhouder Kanté en Barkley tegen Ajax

Ook de geblesseerde verdediger Andreas Christensen is niet met zijn ploeggenoten naar Amsterdam gereisd. Antonio Rüdiger is wel weer fit, maar mist volgens zijn trainer Frank Lampard nog wedstrijdritme.



Chelsea staat na twee groepsduels tweede in de poule, met drie punten minder dan het nog foutloze Ajax. De laatste winnaar van de Europa League krijgt in eigen land veel complimenten over de attractieve speelwijze.

Talenten als Tammy Abraham, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Fikayo Tomori en Reece James krijgen veel speeltijd omdat Chelsea zich in de zomer niet mocht versterken. De UEFA bestrafte de huidige nummer vier van de Engelse competitie omdat er regels voor het aantrekken van jeugdspelers zouden zijn overtreden.