Chelsea mag weer hopen op Champions League-ticket na zege op Liverpool

zondag 4c Robin van den Noort scoort zijn veertigste, Irene'58 stap dichter bij titel

19:20 Irene'58 boog tegen WDS'19 in eigen huis een 0-1-achterstand om in een 2-1-zege en blijft zo aan kop in de vierde klasse C. De ploeg heeft nog vier punten nodig voor de titel en promotie naar de derde klasse. Topscorer Robin van den Noort vijzelde zijn saldo met vier doelpunten op en heeft dit seizoen veertig keer gescoord.