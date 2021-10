Chelsea loopt na ruime zege uit op slordig Liverpool en gefrustreerd Manchester City

VIDEOChelsea is de grote winnaar van de tiende speelronde in de Premier League. De Londenaren wonnen met 0-3 op bezoek bij Newcastle United en zagen Liverpool en Manchester City punten verspelen.

Manchester City kende thuis tegen Crystal Palace een dramatische eerste helft. Eerst strafte Wilfried Zaha een fout van Aymeric Laporte af: 0-1. Vlak voor rust werd de Spanjaard ook nog van het veld gestuurd na het neerhalen van de doorgebroken Zaha. Het werd vervolgens in de blessuretijd van de eerste helft onvriendelijk op het veld en Bernardo Silva en Ederson liepen tegen een gele kaart op, voor de heethoofden van City richting kleedkamer mochten om een kwartiertje af te koelen.

Gabriel Jesus zag na rust een doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel en dichterbij kwam de landskampioen niet. Sterker nog, vlak voor tijd gooide Conor Gallagher het duel op slot door een counter doeltreffend af te ronden: 0-2. Nathan Aké bleef de hele wedstrijd op de bank bij City.

Puntenverlies Liverpool

Liverpool, met Virgil van Dijk centraal achterin, kende thuis tegen Brighton & Hove Albion een uitstekende start en stond via treffers van Jordan Henderson en Sadio Mané binnen 25 minuten op 2-0. De aanvaller uit Senegal dacht even later ook voor de 3-0 te zorgen, maar die treffer werd wegens hands afgekeurd. Aan de andere kant was het wel raak. Enock Mwepu krulde de bal prachtig over doelman Alisson Becker en zorgde voor een 2-1 ruststand. Een tik voor Liverpool dat de wedstrijd eigenlijk al had moeten beslissen.

Ook na rust werd een doelpunt van de thuisploeg afgekeurd. Dit keer stond Mohamed Salah buitenspel voor hij binnenschoot. Opnieuw was het aan de andere kant wel raak. Leandro Trossard tekende na een slim balletje van Adam Lallana voor de 2-2. Dat bleek ook de eindstand op Anfield.

Joël Veltman maakte de 90 minuten vol bij Brighton. Jurgen Locadia bleef op de bank.

Volledig scherm Virgil van Dijk loopt met Liverpool tegen duur puntenverlies op. © EPA

Ruime zege Chelsea

Hakim Ziyech had een basisplaats bij Chelsea en leek op bezoek bij Newcastle United de score te openen. De oud-Ajacied krulde de bal in de kruising, meer bleek buitenspel te staan op het moment dat hij de bal kreeg.

Na rust was Reece James de grote man bij Chelsea. Zijn treffers in de 65ste en 76ste minuut, toen Ziyech al was vervangen door Ross Barkley, hielpen de Londenaren op weg. Jorginho zorgde uit een strafschop voor de 0-3 eindstand.

Door de zege en het puntenverlies van de concurrenten doet Chelsea zeer goede zaken. De koploper van de Premier League heeft nu drie punten meer dan naaste achtervolger Liverpool en vijf meer dan Manchester City.

Arsenal

Na een bijzonder moeizame start van het seizoen heeft Arsenal de smaak te pakken in de Premier League. Uit bij Leicester City boekte de ploeg van trainer Mikel Arteta vanmiddag een 0-2 zege. Door de overwinning staat Arsenal momenteel vijfde in de Engelse competitie.

Arsenal kwam in Leicester al na vijf minuten op een 0-1 voorsprong, toen Gabriel een corner van Bukayo Saka binnenwerkte. Een klein kwartier later was het ook 0-2. Emile Smith Rowe kreeg de bal voor zijn voeten en twijfelde niet. Zijn treffer bleek ook meteen de laatste van de wedstrijd.

Man van de wedstrijd was Arsenal-doelman Aaron Ramsdale, die zich met verschillende knappe reddingen wist te onderscheiden. Vooral zijn ingrijpen op een vrije trap van James Maddison vlak voor rust was indrukwekkend. Met één hand tikte hij, zwevend door de lucht, de bal op de lat. In de rebound werd de doelman vervolgens gered door de paal.

Arsenal begon de competitie met drie nederlagen op rij, maar van de zeven de duels die volgden werden er vijf gewonnen en twee gelijkgespeeld. Leicester is momenteel de nummer tien.