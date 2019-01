Chelsea lijdt duur puntenverlies op eigen veld

Polls Hoe lopen de Europese topcompeti­ties af?

19:33 Wie worden er kampioen in de Europese topcompetities? Dat is de hamvraag waar de komende maanden antwoord op gegeven gaat worden. In Frankrijk en Italië hoef je echter geen raketgeleerde te zijn om een zinnig antwoord op die vraag te kunnen geven. Daar zijn de strijden om lijfsbehoud en de topscorerstitel een stuk spannender. Pak de glazen bol er maar bij: hoe lopen de verschillende competities af?