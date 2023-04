Chelsea hoort ‘nee’ van Nagelsmann, Kompany en Pochettino nu grootste kanshebbers

Kapotte stembanden in ruil voor een kampioen­schap? Job Dievelaar heeft het er (natuurlijk) graag voor over

Het was een weekend lang feest in de kantine van Atak’55. Niet alleen werden door jeugdteams al titels binnengehaald en waren er successen voor andere seniorenteams, maar het vlaggenschip kon ook nog eens kampioen worden. Job Dievelaar schreeuwde zijn stembanden aan gort om het voor elkaar te krijgen. Maar het was niet voor niets. ,,Van jeugdspelers tot vrienden en familie: Het was echt druk.”