Chelsea heeft Lukaku en Werner niet nodig voor monsterscore tegen Norwich

Voorselectie Eerste divisie-revelatie Dallinga en Spartaan Mijnans mogen dromen van Jong Oranje

22 oktober Thijs Dallinga is voor de eerste keer in zijn loopbaan opgenomen voor de voorselectie van Jong Oranje. De 21-jarige spits van Excelsior, die elf keer trefzeker was in zijn eerste elf duels voor de Kralingers, is opgenomen in de dertigkoppige voorselectie van bondscoach Erwin van de Looi.