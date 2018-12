Chelsea gaat racistische fans aanpakken

,,Antisemitisme en iedere andere vorm van rasgerelateerde of religieuze haat is weerzinwekkend voor onze club en de meeste van onze supporters. We hebben dit al vaak gezegd. Maar de mensen die het maar niet willen begrijpen, die gaan we hard aanpakken", liet een woordvoerder van de Engelse club weten.



Het is de tweede keer in korte tijd dat supporters van Chelsea in opspraak raakten. Aanvaller Raheem Sterling van Manchester City vertelde zaterdag na het duel met Chelsea al dat hij racistisch was uitgescholden door fans van de tegenstander uit Londen.