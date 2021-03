Chelsea dankzij goal Ziyech naar halve finale FA Cup, Van de Beek in de basis bij United

samenvatting Koop­meiners met goal belangrijk tegen PSV: ‘We zijn dodelijk effectief’

17:18 Met een 2-0 thuisoverwinning op PSV, zorgde AZ er vanmiddag voor dat de strijd om plek twee weer volledig open is komen te liggen. Aanvoerder Teun Koopmeiners had daar met een doelpunt een groot aandeel in. ,,We zijn dodelijk effectief.”