Chelsea-coach Lampard: Dit was echt ongelooflijk

,,Wat een wedstrijd", zei Lampard, die het groepsduel in de Champions League in 4-4 zag eindigen. ,,Misschien kunnen we niet tevreden zijn met het resultaat, maar gezien het scoreverloop moeten we dat wel zijn."

Hij vond het lastig om het duel in perspectief te zien. ,,Daarvoor moet ik de wedstrijd terugzien. Maar iedereen die gekeken heeft zal zeggen: wat een wedstrijd. Respect ook voor Ajax, wat een spektakel.” Acht doelpunten, twee afgekeurde treffers, twee strafschoppen en twee rode kaarten, Lampard zag zelden zo veel gebeuren in een wedstrijd. ,,We stonden op een bepaald moment met 4-1 achter en aan het eind waren we tegen negen man aan het drukken om de 5-4 te maken.”

Slordig en pech

Bij de rust stond het 3-1 in Amsterdams voordeel. Lampard: ,,De doelpunten die we tegen kregen waren een mix van slordigheid en pech. Ik vond wel dat we goed in de wedstrijd zaten, maar de eindpass ontbrak en we moesten de geest weer in het stadion zien te krijgen. Het karakter dat we hebben getoond is iets waar ik echt van houd.”



De coach van Chelsea zag ook zeker punten ter verbetering. ,,Het spel kan zeker beter, maar het is iets waar ik me aan vasthoud. Het was makkelijk geweest bij 4-1 te denken dat het over is. Onze ervaren spelers - Jorginho, Kovacic, Willian, Azpilicueta - hebben ons erdoorheen gesleept.”