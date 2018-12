Chelsea brengt spanning terug met zege op Manchester City

Guardiola verliest, maar 'geen offday'

21:56 Manchester City-coach Pep Guardiola wilde tegen de BBC niet spreken over een offday van zijn spelers in de 2-0-nederlaag bij Chelsea. ,,Als je dat denkt, dan heb je de wedstrijd niet gezien. In de eerste helft waren we heel goed. Ik heb daarover niets te klagen. We wilden winnen, maar we kregen een goal tegen. Dat kan."