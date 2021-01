Chelsea boekt miljoenenwinst ondanks corona

Presidentverkiezingen Presidents­kan­di­daat Barça presen­teert Cruijff als sportief directeur: Cruijff zelf weet van niets

31 december Victor Font is kandidaat om de nieuwe president van Barcelona te worden en woensdag presenteerde hij dan ook vol trots zijn plannen en de namen die bij zijn plannen horen. In het organogram was de naam van Jordi Cruijff te lezen als sportief directeur, maar die liet op Twitter weten zich gewoon te focussen op zijn werkzaamheden bij Shenzhen FC.