Chelsea blameert zich, Mourinho klopt ook Aké en Groeneveld

Voor Tottenham schijnt de zon inmiddels weer een beetje. Nadat manager Mauricio Pochettino werd ontslagen vanwege de dramatische resultaten en Mourinho het stokje overnam, werd er tot vanmiddag al twee keer gewonnen: met 2-3 bij laagvlieger West Ham United en thuis met 4-2 van Olympiakos, in de Champions League. Ook nu was er een zege, tijdens het Premier League-thuisdebuut van The Special One.

Spurs rekende namelijk vrij eenvoudig af met het Bournemouth van Nathan Aké en Arnaut Danjuma Groeneveld, die allebei in de basis mochten beginnen. Zij konden echter niet voorkomen dat het halverwege al 1-0 stond, na een intikker van de onder Mourinho volledig opgeleefde Dele Alli. Diezelfde aanvallende middenvelder (tegen Olympiakos ook al goed voor een goal) nam kort na rust ook de 2-0 voor zijn rekening. Moussa Sissoko besliste het duel even later, voordat Harry Wilson voor de aansluitingstreffer. Het werd na de tweede van Wilson nog heel even spannend, maar die goal in de 96ste minuut kwam te laat.

Kater

Chelsea speelde midweeks met 2-2 gelijk bij Valencia, in de Champions League-poule van Ajax. Door dat resultaat zijn de Londenaren (net als de Amsterdammers en Spanjaarden overigens) nog niet zeker van een plek in de knock-outfase. Na de remise in Valencia moest de focus weer op de Premier League, maar dat bleek voor de ploeg van manager Frank Lampard een te moeilijke opdracht.

De 0-0 ruststand was al een tegenvaller, aangezien West Ham de laatste twee maanden geen wedstrijd wist te winnen. Sterker nog: de laatste zeven duels leverden slechts twee schamele puntjes op, waardoor de ploeg onder de degradatiestreep terecht was gekomen. De verrassing was dan ook groot toen Aaron Cresswell kort na rust (na een fraaie kapbeweging en dito schot in de verre hoek) voor de enige goal van de wedstrijd tekende, waarmee hij Chelsea dus een kater bezorgde.

Van Aanholt