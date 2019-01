Chelsea blameert zich bij Bournemouth, ‘Spurs’ herstelt zich in slotfase

De eerste helft bij Chelsea-Bournemouth was het kijken waard. Beide teams kregen kansen op de openingstreffer, maar na 45 minuten stond het ‘gewoon’ nog 0-0. De tweede helft was nog geen twee minuten ver toen Bournemouth, met Nathan Aké in de basis, op voorsprong kwam. Brooks bediende King met een geweldige pass, waarop de Noorse spits het met een staalhard schot afmaakte: 1-0.

Een kwartier later was het weer raak. Dit keer was het King die Broos de assist gaf. Chelsea-keeper Kepa had weer geen verhaal. De Blues kregen geen voet aan de grond en liepen in de 74ste minuut tegen een derde treffer aan. King tekende voor zijn tweede treffer van de avond. De bezoekers probeerden nog een aansluitingstreffer te forceren, maar slaagden daar niet in. De club van trainer Maurizio Sarri moest de kelk tot op de bodem ledigen. Charlie Daniels maakte er in de absolute slotfase nog 4-0 van. Chelsea deelt nu de vierde plaats met Arsenal, dat gisteren won van Cardiff City. Bournemouth stijgt dankzij de drie punten van de twaalfde naar een gedeelde achtste plaats.