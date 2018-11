Chatsjanov overklast Thiem en bereikt finale in Parijs

Chatsjanov had eerder met John Isner en Alexander Zverev al twee geplaatste spelers uit het toernooi geslagen. In de finale wacht een ontmoeting met Novak Djokovic, vanaf maandag weer de nummer 1 van de wereld, of Roger Federer.

De Rus stond drie keer eerder in de eindstrijd van een ATP-toernooi en won die allemaal: in 2016 in Chengdu en dit jaar op het hardcourt in Marseille en Moskou. Op het masterstoernooi van Toronto haalde Chatsjanov de halve finales.