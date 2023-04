Charles Leclerc (nog) niet in gesprek met Mercedes: ‘Ik hou van Ferrari’

GP van Azerbeidzjan Max Verstappen twijfelt in sprintweek­end opnieuw over toekomst: ‘Soms vraag ik me af of dit het nog wel waard is’

Max Verstappen heeft in Bakoe wederom zijn twijfels uitgesproken over zijn toekomst in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen, die nog tot 2028 onder contract staat bij Red Bull, sprak voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan openhartig over zijn afwegingen.