Chaos na uitschakeling Boca: spelers gooien met hekken en brandblussers, politie gebruikt pepperspray

VideoBoca Juniors werd vannacht uitgeschakeld in het toernooi om de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League, en dat zorgde voor nogal heftige emoties bij de spelers van de Argentijnse ploeg. Nadat het Braziliaanse Atlético Mineiro na penalty's te sterk was, gooiden Boca Juniors-spelers met alles wat los en vast zat in de catacomben terwijl de politie traangas gebruikte.

Boca Juniors en Atlético Mineiro speelden vorige week in de heenwedstrijd van de achtste finale met 0-0 gelijk en ook na de return stond de brilstand op het scorebord. Dat kwam mede omdat een goal van Boca Juniors wegens buitenspel was afgekeurd door de VAR. Dit leidde bij de spelers van Boca al tot heftige emoties, want in de heenwedstrijd was volgens hen ook al een goal onterecht afgekeurd door de VAR. ,,We maakten gewoon een geldig doelpunt en ook de eerste wedstrijd verdienden we te winnen. De Conmebol (Zuid-Amerikaanse voetbalbond, red.) moet echt eens kijken naar betere scheidsrechters, want dit doet enorm pijn", zei Diego González, middenvelder van Boca Juniors.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De reactie van González na de uitschakeling van Boca Juniors viel nog mee in verhouding met de gebeurtenissen in de catacomben. Nadat Atlético Mineiro de penalty's beter had genomen en nota bene doelman Everson de winnende tegen de touwen had geschoten, volgde op weg naar de kleedkamers een explosie van emoties.



Spelers van Boca Juniors hadden het op de scheidsrechter gemunt en daagden volgens verschillende media ook de feestende spelers van Atlético Mineiro uit, waarna de lokale Braziliaanse politie besloot om pepperspray te gebruiken. Ongelooflijke taferelen volgden waarbij spelers van Boca Juniors met hekken en brandblussers naar de politie gooiden en de voorzitter van Atlético Mineiro zich ook niet onbetuigd liet. Hij gooide met flesjes naar de Boca-spelers. Vervolgens vluchtten de Boca-spelers naar de spelersbus, maar de Braziliaanse autoriteiten stonden de bus niet toe om te vertrekken totdat de spelers die zich misdroegen ondervraagd waren.

Quote Wat moet je doen als je wordt vergast? Verdedig je jezelf of laat je jezelf slaan? De voorzitter van Atlético gooit met flessen, de politie misdraagt zich. Dat is de waarheid

Juan Román Riquelme, tegenwoordig werkzaam als vicepresident bij Boca Juniors, stelde juist dat de spelers van zijn ploeg degenen waren die werden uitgedaagd: ,,Toen we bij de kleedkamer kwamen, was er een man in pak die de jongens duwde en uitdaagde. Vervolgens gooide de politie traangas naar de jongens. Wat moet je doen als je wordt vergast? Verdedig je jezelf of laat je jezelf slaan? De voorzitter van Atlético gooit met flessen, de politie misdraagt zich. Dat is de waarheid. We hebben beide wedstrijden gewonnen, maar we liggen er toch uit. De Copa Libertadores is niet serieus te nemen en al helemaal niet eerlijk.”

Volledig scherm De bus van Boca Juniors wacht totdat deze kan vertrekken. © AP